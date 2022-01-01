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В Севастополе погиб один человек во время пожара в жилом доме на утро после Нового года
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Происшествия
В Севастополе погиб один человек во время пожара в жилом доме на утро после Нового года
Отдел информационной политики Администрации города Ялта  / 

В новогоднюю ночь все экстренные службы Крыма и Севастополя работали в режиме повышенной готовности, благодаря чему все произошедшие возгорания и чрезвычайные ситуации удавалось быстро устранить. Однако, к сожалению, в результате пожара в Гагаринском районе Севастополя все равно погиб один человек.

Как сообщили в местном управлении МЧС, звонок в оперативную дежурную часть о возгорании жилого дома поступил первого января в половину девятого утра, после чего на место прибыли три пожарно-спасательных подразделения и локализовали огонь. После обследования одноэтажного дома, к сожалению, был обнаружен один погибший. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства пожара, на месте проходят следственно-оперативные работы. Всего в Севастополе в новогоднюю ночь было ликвидировано семь пожаров, два из которых случилось в жилом секторе, передает ФАН.

Новогодняя ночь в Крыму и Севастополе прошла без серьезных происшествий

Вместе с тем, как отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, республика встретила Новый год без чрезвычайных ситуаций. При этом всего за прошедшие сутки на территории Крыма было 17 пожаров, восемь из которых случились в период с 00:00 до 06:00 1 января. Было и несколько ДТП, в которых пострадали два человека.

«Новогодние праздники только начались, поэтому крымские спасатели продолжают контролировать ситуацию и нести службу в режиме повышенной готовности. Также приняты дополнительные меры по профилактике пожаров», — сообщил Садаклиев.

Кроме того, известно, что в период новогодних выходных спасатели отрядов «КРЫМ-СПАС» проводят патрулирование в зонах отдыха туристов, чтобы избежать возникновения пожаров в лесах и других местах, в том числе труднодоступных — они рассказывают людям о правилах безопасного поведения в горно-лесной зоне в зимний период, а также следят за ситуацией. Помимо всего прочего, сотрудники правопорядка продолжают патрулировать улицы и места большого скопления людей на полуострове, также экипажами ДПС проводятся рейды на выявление нетрезвых водителей на дорогах Крыма и Севастополя, особое внимание в этом вопросе уделяется Большой Ялте, где собралось больше всего туристов.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что сотрудники МЧС поздравили крымчан с наступающим Новым годом креативным видео. Своим творчеством они поделились на странице в соцсети Instagram.

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