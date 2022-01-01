Протокол Proof of Stake может завершить эпоху доминирования биткоина

Москва, 1 января. Биткоин может потерять свои лидерские позиции на рынке в течение 2022 года. Такое предположение заведующего кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константина Ордова приводит РИА Новости.

Альтернативный майнингу механизм подтверждения транзакций Proof of Stake должен существенно снизить издержки при формировании блоков. Ордов полагает, что его успешное внедрение поможет криптовалюте Ethereum превзойти биткоин.

«В 2022 году нас ожидает смена лидера. Вместо биткоина главной криптовалютой станет Ethereum, если опыт перехода к протоколу подтверждения Proof of Stake будет удачным. Это ознаменует новую эпоху криптовалют, когда производительность блокчейна превысит все известные платежные системы», — заявил он.

Сейчас биткоин опережает по капитализации остальные криптовалюты — этот показатель находится на уровне выше 890 миллиардов долларов. Следом идет Ethereum — 440 миллиардов, а третье место принадлежит Binance Coin — 86 миллиардов.

Выгодную цену приобретения Ethereum ранее назвал трейдер Михаэль ван де Поппе. Он полагает, что наиболее мощная зона поддержки находится на уровне 3,6 тысячи долларов.