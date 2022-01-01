Шарий: неожиданный ответ Путина на угрозы санкций заставил Байдена резко сдать назад по Украине

Москва, 1 января. Джо Байден быстро пожалел о попытке напугать российского президента угрозой отключить SWIFT в случае обострения на Украине.

Президент США явно не ожидал жесткого и бескомпромиссного ответа своего российского коллеги. Поэтому уже в следующем вопросе ему пришлось пойти на ощутимые уступки, чтобы снизить накал беседы.

Таким мнением со своими подписчиками поделился известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, комментируя телефонный разговор Владимира Путина с Джо Байденом, состоявшийся в ночь с 30 на 31 декабря. За основу для анализа медиа-эксперт взял данные помощника президента РФ Юрия Ушакова, раскрывшего накануне некоторые подробности прошедших переговоров.

Блогер, в частности, обратил особое внимание на ту часть переговоров, в которой Байден, видимо, решил поиграть мускулами и пригрозил ввести против России «сокрушительные» экономические санкции в случае военной эскалации на Украине. Шарий отметил, что, скорее всего, речь в этой беседе шла о SWIFT. Американский президент решил использовать международную платежную систему в качестве дубины против России. Он рассчитывал если не испугать оппонента, то хотя бы вызвать настороженность или уступчивость. Однако здесь его ждал неожиданный сюрприз, столь внезапный, что Байден сразу же пошел на невиданные ранее уступки по следующему пункту переговоров.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Первое, Байден действительно говорил о масштабных санкциях в случае эскалации на юго-востоке Украины. Имел он в виду отключение SWIFT. Давно уже этим угрожают. Я не знаю, по кому именно эта дубина реально ударит, может и по самим же. Путин на это ответил, что в таком случае будет полный разрыв отношений между Россией и США. Это будет полный провал международной политики США. То есть Путин не молчит, когда слышит такого рода угрозы, как на то, наверное, рассчитывал Байден. Мы отключим SWIFT — тогда мы полностью разорвем все отношения, понял? Только попробуйте! Для Байдена это было как удар под дых, и он резко сдал назад уже в следующем пункте переговоров, заверив Владимира Путина, что США не планируют размещать на Украине ударные и наступательные вооружения любого типа. В Вашингтоне скромно молчат по этому поводу, чтобы избежать лишнего ора о сдаче интересов. Тем самым Белый дом лишь подтверждает, что Байден, по сути, уже согласился выполнить одно из главных требований РФ по гарантиям безопасности», — расшифровал краткий пересказ переговоров медиа-эксперт.

Блогер выразил уверенность в том, что на этих переговорах победу одержал Владимир Путин, причем в самом начале разговора. Он получил от Байдена позитивный ответ на одно из важнейших требований России. Во многом уступчивость Байдена по украинскому вопросу объясняется именно его провалом с угрозами санкций. После жесткого ответа российского президента Джо Байден понял, что гнуть свою линию не удастся.

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