Попытка Ирана вывести на орбиту три исследовательских спутника потерпела неудачу

Тегеран, 1 января. Иран не смог вывести на орбиту три исследовательских спутника, так как ракета-носитель «Симург» не достигла требуемой скорости, заявил представитель космической группы министерства обороны Сейед Ахмад Хоссейни.
«Чтобы полезная нагрузка была выведена на орбиту, она должна развивать скорость выше 7 600 [метров в секунду]. Мы достигли 7 350», — сказал чиновник 31 декабря.
Iran’s space launch on Thursday has failed to put its three payloads into orbit after the rocket was unable to reach the required speed, said a defence ministry— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 1, 2022
spokesman ⤵️ https://t.co/Ud8L9jfuPR
Примечательно, что 30 декабря Хоссейни заявил, что цели запуска были достигнуты, а космические аппараты выведены на низкую околоземную орбиту.
Неудачная попытка Тегерана вывести в космос три исследовательских спутника произошла на фоне непрямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном в Австрии, нацеленных на восстановление ядерной сделки 2015 года. В этой связи действия Ирана вызвали критику со стороны США, Германии и Франции.
В частности, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с разработкой Ираном космических ракет-носителей, так как это опасно с точки зрения распространения оружия массового уничтожения. Берлин и Париж также заявили, что действия Тегерана нарушают резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) №2231, в соответствии с которой Исламской республике необходимо временно отказаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.
#Iran's State Media Claims A Rocket Launch For 'Space Research Mission'— Sumaira Khan (@sumrkhan1) December 30, 2021
It was unclear exactly when the reported launch took place, what kind of launcher was used, or whether any objects had successfully entered Earth's orbit....https://t.co/z58UU4W5OP
Тегеран отрицает обвинения, утверждая, что космическая деятельность страны не является прикрытием для разработки баллистических ракет.
«Научные и исследовательские достижения, в том числе в области аэрокосмической промышленности, являются неотъемлемым правом иранского народа, и такие назойливые заявления не подорвут решимость иранского народа добиться прогресса в этой области», — отмечается в заявлении МИД Исламской республики.
В целом Иран настаивает, что он никогда не занимался разработкой ядерного оружия, и поэтому резолюция не распространяется на его баллистические ракеты, которые Тегеран рассматривает как важный фактор сдерживания и ответной силы против США и других противников в случае войны.
Tehran denies that its space activity is a cover for ballistic missile development or that it violated a UN resolution.https://t.co/kCSuW57FvP— The New Arab (@The_NewArab) January 1, 2022
Иран и космос
Иранское космическое агентство, созданное в 2004 году, стало главным координационным центром страны по подготовке к орбитальным полетам и запуску спутников. Тегеран запустил свой первый спутник Omid («Надежда») в 2009 году, а его спутник Rasad («Наблюдение») вышел на орбиту в 2011 году. В 2012 году Иран заявил, что успешно вывел на орбиту свой третий отечественный аппарат Navid («Обещание»).
Однако в последнее время иранская космическая программа сталкивается с проблемами. В частности, в начале 2019 года иранцам не удалось вывести на орбиту зонд «Симург», затем похожая судьба постигла спутник связи «Дусти».
В 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех организаций, ведущих исследования космического пространства: Иранского космическое агентства, Центра космических исследований и Института аэрокосмических исследований. По мнению Вашингтона, эти агентства используются для продвижения программы Тегерана по созданию баллистических ракет.
В апреле 2020 года Иран заявил об успешном запуске первого военного спутника. Космический аппарат Noor («Свет») был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трехступенчатой ракеты-носителя «Касед».