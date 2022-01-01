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Попытка Ирана вывести на орбиту три исследовательских спутника потерпела неудачу

Весь мир
Попытка Ирана вывести на орбиту три исследовательских спутника потерпела неудачу
Global Look Press  /  Iranian Defence Ministry / Keystone Press Agency

Тегеран, 1 января. Иран не смог вывести на орбиту три исследовательских спутника, так как ракета-носитель «Симург» не достигла требуемой скорости, заявил представитель космической группы министерства обороны Сейед Ахмад Хоссейни.

«Чтобы полезная нагрузка была выведена на орбиту, она должна развивать скорость выше 7 600 [метров в секунду]. Мы достигли 7 350», — сказал чиновник 31 декабря.

Примечательно, что 30 декабря Хоссейни заявил, что цели запуска были достигнуты, а космические аппараты выведены на низкую околоземную орбиту.

Неудачная попытка Тегерана вывести в космос три исследовательских спутника произошла на фоне непрямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном в Австрии, нацеленных на восстановление ядерной сделки 2015 года. В этой связи действия Ирана вызвали критику со стороны США, Германии и Франции.

В частности, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с разработкой Ираном космических ракет-носителей, так как это опасно с точки зрения распространения оружия массового уничтожения. Берлин и Париж также заявили, что действия Тегерана нарушают резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) №2231, в соответствии с которой Исламской республике необходимо временно отказаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.

Тегеран отрицает обвинения, утверждая, что космическая деятельность страны не является прикрытием для разработки баллистических ракет.

«Научные и исследовательские достижения, в том числе в области аэрокосмической промышленности, являются неотъемлемым правом иранского народа, и такие назойливые заявления не подорвут решимость иранского народа добиться прогресса в этой области», — отмечается в заявлении МИД Исламской республики.

В целом Иран настаивает, что он никогда не занимался разработкой ядерного оружия, и поэтому резолюция не распространяется на его баллистические ракеты, которые Тегеран рассматривает как важный фактор сдерживания и ответной силы против США и других противников в случае войны.

Иран и космос

Иранское космическое агентство, созданное в 2004 году, стало главным координационным центром страны по подготовке к орбитальным полетам и запуску спутников. Тегеран запустил свой первый спутник Omid («Надежда») в 2009 году, а его спутник Rasad («Наблюдение») вышел на орбиту в 2011 году. В 2012 году Иран заявил, что успешно вывел на орбиту свой третий отечественный аппарат Navid («Обещание»).

Однако в последнее время иранская космическая программа сталкивается с проблемами. В частности, в начале 2019 года иранцам не удалось вывести на орбиту зонд «Симург», затем похожая судьба постигла спутник связи «Дусти».

Иран заявил о неудачной попытке вывести на орбиту три исследовательских спутника в космос
Федеральное агентство новостей /

В 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех организаций, ведущих исследования космического пространства: Иранского космическое агентства, Центра космических исследований и Института аэрокосмических исследований. По мнению Вашингтона, эти агентства используются для продвижения программы Тегерана по созданию баллистических ракет.

В апреле 2020 года Иран заявил об успешном запуске первого военного спутника. Космический аппарат Noor («Свет») был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трехступенчатой ракеты-носителя «Касед».

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иран спутник запуск ракеты космическая программа
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