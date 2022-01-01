Попытка Ирана вывести на орбиту три исследовательских спутника потерпела неудачу

Тегеран, 1 января. Иран не смог вывести на орбиту три исследовательских спутника, так как ракета-носитель «Симург» не достигла требуемой скорости, заявил представитель космической группы министерства обороны Сейед Ахмад Хоссейни.

«Чтобы полезная нагрузка была выведена на орбиту, она должна развивать скорость выше 7 600 [метров в секунду]. Мы достигли 7 350», — сказал чиновник 31 декабря.

Iran’s space launch on Thursday has failed to put its three payloads into orbit after the rocket was unable to reach the required speed, said a defence ministry

spokesman ⤵️ https://t.co/Ud8L9jfuPR — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 1, 2022

Примечательно, что 30 декабря Хоссейни заявил, что цели запуска были достигнуты, а космические аппараты выведены на низкую околоземную орбиту.

Неудачная попытка Тегерана вывести в космос три исследовательских спутника произошла на фоне непрямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном в Австрии, нацеленных на восстановление ядерной сделки 2015 года. В этой связи действия Ирана вызвали критику со стороны США, Германии и Франции.

В частности, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с разработкой Ираном космических ракет-носителей, так как это опасно с точки зрения распространения оружия массового уничтожения. Берлин и Париж также заявили, что действия Тегерана нарушают резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) №2231, в соответствии с которой Исламской республике необходимо временно отказаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.

#Iran's State Media Claims A Rocket Launch For 'Space Research Mission'



It was unclear exactly when the reported launch took place, what kind of launcher was used, or whether any objects had successfully entered Earth's orbit....https://t.co/z58UU4W5OP — Sumaira Khan (@sumrkhan1) December 30, 2021

Тегеран отрицает обвинения, утверждая, что космическая деятельность страны не является прикрытием для разработки баллистических ракет.

«Научные и исследовательские достижения, в том числе в области аэрокосмической промышленности, являются неотъемлемым правом иранского народа, и такие назойливые заявления не подорвут решимость иранского народа добиться прогресса в этой области», — отмечается в заявлении МИД Исламской республики.

В целом Иран настаивает, что он никогда не занимался разработкой ядерного оружия, и поэтому резолюция не распространяется на его баллистические ракеты, которые Тегеран рассматривает как важный фактор сдерживания и ответной силы против США и других противников в случае войны.

Tehran denies that its space activity is a cover for ballistic missile development or that it violated a UN resolution.https://t.co/kCSuW57FvP — The New Arab (@The_NewArab) January 1, 2022

Иран и космос

Иранское космическое агентство, созданное в 2004 году, стало главным координационным центром страны по подготовке к орбитальным полетам и запуску спутников. Тегеран запустил свой первый спутник Omid («Надежда») в 2009 году, а его спутник Rasad («Наблюдение») вышел на орбиту в 2011 году. В 2012 году Иран заявил, что успешно вывел на орбиту свой третий отечественный аппарат Navid («Обещание»).

Однако в последнее время иранская космическая программа сталкивается с проблемами. В частности, в начале 2019 года иранцам не удалось вывести на орбиту зонд «Симург», затем похожая судьба постигла спутник связи «Дусти».

Федеральное агентство новостей /

В 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех организаций, ведущих исследования космического пространства: Иранского космическое агентства, Центра космических исследований и Института аэрокосмических исследований. По мнению Вашингтона, эти агентства используются для продвижения программы Тегерана по созданию баллистических ракет.

В апреле 2020 года Иран заявил об успешном запуске первого военного спутника. Космический аппарат Noor («Свет») был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трехступенчатой ракеты-носителя «Касед».