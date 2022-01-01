Собчак показала опухшее лицо после празднования Нового года

Москва, 1 января. Телеведущая Ксения Собчак поделилась кадрами первого дня нового 2022 года. На одной из фотографий запечатлен вид леса из окна, а на другом снимке — она сама без фильтров и макияжа.

Судя по опубликованному фото в социальной сети Instagram, Собчак весело отметила Новый год. На снимке знаменитость лежит в постели, прикрывшись простыней. Она отметила, что кадр сделан без обработки, что видно по ее опухшему и покрасневшему лицу.

«Без фильтров утром 1 [января]», — написала Собчак.

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Собчак также показывала, что встречала Новый год, грустно смотря обращение президента России Владимира Путина. А на утро телеведущая опубликовала пост — на фото знаменитость предстала на старом диване с закинутыми ногами на фоне ковра.

Ранее народный артист России Эммануил Виторган опубликовал в Сети несколько фотографий с празднования 82-летия. На одном из кадров засветилась его бывшая невестка Собчак.