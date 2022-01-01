Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 17:45
17:42
Общество
Диетолог Денисенко заявила, что картофель и орехи помогут облегчить головную боль
17:42
Армия
Белорусские военные получили автоматизированные комплексы разведки и связи
17:40
Общество
Зоологи рассказали о примирении нерп Шлиссика и Крошика перед Новым годом
17:39
Весь мир
Президента Южного Судана призвали остановить боевые действия повстанцев
17:38
Армия
Китай планирует провести более 40 космических запусков в 2022 году
17:37
Весь мир
Тысячи иракцев почтили память иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США
17:33
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» подготовил план по выводу наемников
17:30
Общество
Более полутора тысяч ростовчан вышли 1 января на утренний забег
17:30
Общество
Не подойти к мусорке, чтобы не стошнило: актриса Данилова о мусорном коллапсе в Петербурге
17:24
Спорт
Экс-наставник молодежной сборной России Плющев отреагировал на снятие хоккеистов с рейса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Собчак показала опухшее лицо после празднования Нового года

Шоу-бизнес
Собчак показала опухшее лицо после празднования Нового года
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 1 января. Телеведущая Ксения Собчак поделилась кадрами первого дня нового 2022 года. На одной из фотографий запечатлен вид леса из окна, а на другом снимке — она сама без фильтров и макияжа.

Судя по опубликованному фото в социальной сети Instagram, Собчак весело отметила Новый год. На снимке знаменитость лежит в постели, прикрывшись простыней. Она отметила, что кадр сделан без обработки, что видно по ее опухшему и покрасневшему лицу.

«Без фильтров утром 1 [января]», — написала Собчак.

Собчак показала опухшее лицо после празднования Нового года
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Собчак также показывала, что встречала Новый год, грустно смотря обращение президента России Владимира Путина. А на утро телеведущая опубликовала пост — на фото знаменитость предстала на старом диване с закинутыми ногами на фоне ковра.

Ранее народный артист России Эммануил Виторган опубликовал в Сети несколько фотографий с празднования 82-летия. На одном из кадров засветилась его бывшая невестка Собчак.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Собчак показала опухшее лицо после празднования Нового года
собчак новый год звезды
Комментировать