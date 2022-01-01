Пенсионер-инвалид собственноручно создает красивые новогодние игрушки

Вадим Квасников из Серпухова из-за болезни потерял возможность ходить. Оказавшись в инвалидном кресле, пенсионер попробовал новое для себя хобби — мастерить игрушки.

Начал Вадим с простого — с поплавков, но потом переключился на фигурки грибов, животных и стал создавать целые композиции, представляющие собой мини-истории. Для моделирования он использует все, что попадается под руку: скорлупу орехов, проволоку, пенопласт и древесину.

«Я начал композиции делать: волк с лисой, гриб с грибником встречаются. И такие композиции получились, и они у меня собрались так кучкой, и ко мне стали приходить знакомые. Это все видят, нравится, просят уступить им, продать. Я не отказываюсь. Я не деру какие-то там цены, а беру на пропитание», — признался пенсионер.

В канун праздника особенной популярностью у мастера игрушек пользовались фигурки тигров — символов 2022 года. Друзья и соседи просили смастерить их в виде елочных украшений. Конечно же, пенсионер никому не отказывал.