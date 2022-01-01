Губерниев назвал позором поведение хоккеистов молодежной сборной России в Канаде

Москва, 1 января. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о снятии хоккеистов молодежной сборной России с рейса в Канаде из-за отказа надеть маски.

По словам Губерниева, если это правда, то их поведение очень некрасивое. Он отметил, что так спортсмены показывают неуважительное отношение к своей стране, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», — заявил Губерниев.

Из этой ситуации стоит сделать выводы, добавил комментатор, отметив, что не знает, стоит ли применять к хоккеистам какие-то санкции.

Ранее главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что команду сняли рейса из-за нарушения масочного режима. Он отметил, что в аэропорту очень строгие правила по этому вопросу.