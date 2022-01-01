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Социолог Ищенко разрушил миф о стремлении Украины вступить в НАТО

Политика
Социолог Ищенко разрушил миф о стремлении Украины вступить в НАТО
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Берлин, 1 января. Проживающий в Германии социолог Владимир Ищенко рассказал о популярном мифе, согласно которому все украинцы желают Киеву интеграции с НАТО.

События Евромайдана односторонне представляются как революция, которую совершила вся Украина, говорится в статье эксперта на американском сайте truthout.org. В действительности события 2014 года раскололи страну, однако политические элиты замалчивают данный факт, пишет Ищенко.

«Согласно этой легенде, в 2014 году украинцы… сделали свой "цивилизационный выбор" в пользу прозападной геополитической ориентации и защищают его от российской агрессии, которая пытается вернуть Украину в сферу своего влияния», — отметил социолог.

Как стало известно ранее, посол России в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости военного освоения Украины странами Североатлантического альянса. Действия НАТО несут угрозу для Москвы, подчеркнул дипломат.

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украина нато ищенко
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