Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 17:45
17:42
Общество
Диетолог Денисенко заявила, что картофель и орехи помогут облегчить головную боль
17:42
Армия
Белорусские военные получили автоматизированные комплексы разведки и связи
17:40
Общество
Зоологи рассказали о примирении нерп Шлиссика и Крошика перед Новым годом
17:39
Весь мир
Президента Южного Судана призвали остановить боевые действия повстанцев
17:38
Армия
Китай планирует провести более 40 космических запусков в 2022 году
17:37
Весь мир
Тысячи иракцев почтили память иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США
17:33
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» подготовил план по выводу наемников
17:30
Общество
Более полутора тысяч ростовчан вышли 1 января на утренний забег
17:30
Общество
Не подойти к мусорке, чтобы не стошнило: актриса Данилова о мусорном коллапсе в Петербурге
17:24
Спорт
Экс-наставник молодежной сборной России Плющев отреагировал на снятие хоккеистов с рейса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на «Тур де Ски»

Спорт
Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на «Тур де Ски»
ТАСС  /  Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press

Оберстдорф, 1 января. Россиянка Наталья Непряева выиграла золотую медаль в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в немецком городе Оберстдорф.

Спортсменка вырвала победу у шведской лыжницы Йоханны Хагстрем. Третьей к финишу пришла представительница Финляндии Юханна Матинтало. Еще одна россиянка Татьяна Сорина заняла шестое место.

Сама Непряева назвала долгожданной свою победу в Германии.

«Эта победа очень много значит, долгожданная победа. Целый год ничего не выигрывала, безумно рада. Победа добавляет мотивации, совершенно другой настрой», — заявила Непряева журналистам после гонки.

Ранее лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на «Тур де Ски»
спринт лыжные гонки непряева
Комментировать