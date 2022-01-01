Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на «Тур де Ски»

Оберстдорф, 1 января. Россиянка Наталья Непряева выиграла золотую медаль в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в немецком городе Оберстдорф.

Спортсменка вырвала победу у шведской лыжницы Йоханны Хагстрем. Третьей к финишу пришла представительница Финляндии Юханна Матинтало. Еще одна россиянка Татьяна Сорина заняла шестое место.

Сама Непряева назвала долгожданной свою победу в Германии.

«Эта победа очень много значит, долгожданная победа. Целый год ничего не выигрывала, безумно рада. Победа добавляет мотивации, совершенно другой настрой», — заявила Непряева журналистам после гонки.

Ранее лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски».