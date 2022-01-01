Доброе утро: как быстро привести себя в чувство после бурной праздничной ночи

Новогоднюю ночь почти все россияне проводят за хорошо накрытыми столами. А потому утро, а точнее, обед 1 января, как правило, бывает не совсем добрым. ФАН собрал пятерку лучших способов, как быстро привести себя в норму и радостно продолжить отмечать приход 2022 года.

Суп

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Приведет в чувства после застолья легкая пища, например, куриный бульон или уха. Первое, что нужно «завести» утром при похмелье — это систему пищеварения. Необходимо «включить» печень, желудок и кишечник. И в этом помогут перечисленные выше супы. Ведь наша система пищеварения работает только тогда, когда в ней есть еда. А в случае, если она отравлена алкоголем и в ней нет еды, то ей плохо.

Сон

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В случае сильной интоксикации, когда человек даже не может смотреть на еду, нужно, просто, лежать. Тогда почки быстрее очистят организм от токсинов. Ведь, когда мы находимся в горизонтальном положении, то почки хорошо снабжаются кровью и работают более эффективно. Что является важным, так как печень, не способная справиться с алкогольной интоксикацией, часть вредных веществ выбрасывает в кровь. Почки же постепенно все это фильтруют. В итоге организм быстрее освобождается от интоксикации.

Обильное питье

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Чтобы избавиться от похмелья и быстрее вывести алкоголь из организма, нужно обильное питье. За день рекомендуется выпить минимум два-три литра жидкости. Причем она должна быть комнатной температуры. Отличный эффект дает кипяченая вода с лимоном. В целом подойдут любые жидкости с высокой концентрацией аскорбиновой кислоты, то есть смородиновые, клюквенные морсы с низким содержанием сахара. Но ни в коем случае не нужно бежать заваривать чай или варить кофе. При похмелье эти напитки вызовут повышение артериального давления, а значит — ухудшения самочувствия.

Активированный уголь

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Однажды, чтобы доказать действие первого энтеросорбента — активированного угля, французский ученый-химик Бертранд одновременно с черным порошком принял яд. Эксперимент, к счастью, прошел успешно, и сегодня энтеросорбенты помогают очищать наш организм от токсинов. Поэтому активированный уголь точно вернет к жизни того, кто перебрал накануне с алкоголем.

Контрастный душ и свежий воздух

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При похмелье категорически запрещается выполнять физические упражнения, так как увеличивается нагрузка на сердце. Зато даже при небольшой прогулке ткани организма насыщаются кислородом, увеличивается кровообращение, и улучшается самочувствие. Облегчит состояние и контрастный душ. Однако начинать необходимо с приятной температуры. Постепенно воду нужно делать прохладной и снова возвращаться к нормальной температуре. Контраст надо повторить несколько раз. Это приведет организм в тонус и поможет справиться с неприятными симптомами похмелья.

Народные средства:

Рассол кислой капусты либо огурцов за короткий срок возобновляет водно-солевой баланс.

Домашний квас включает в себя большое число важных элементов, он богат витаминами категории B, молочной кислотой.

Минеральная вода. Ее полезные вещества стремительно поступают в кровь и дают возможность вывести из организма продукты разрушения, облегчить головную боль.

Зеленый чай сможет совладать с головной болью, тошнотой, нервным напряжением. Стимулирует обмен веществ. Обеспечивает антиоксидантами, следовательно, выводит токсины.

Кисломолочные продукты помогут вам при перепое. Кефир успокоит раздраженный кишечный тракт, утолит жажду, поглотит токсины.

Полезно пить травяные настои и отвары. Уменьшить тошноту помогает мята. Ромашка устраняет воспалительные реакции, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. В чаи можно добавлять натуральный мед. Он послужит отличным питанием для клеток, обеспечит энергией.

Ранее в разговоре с ФАН врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев назвала вкусные, а главное — полезные продукты для праздничного стола.