Доброе утро: как быстро привести себя в чувство после бурной праздничной ночи

Новогоднюю ночь почти все россияне проводят за хорошо накрытыми столами. А потому утро, а точнее, обед 1 января, как правило, бывает не совсем добрым. ФАН собрал пятерку лучших способов, как быстро привести себя в норму и радостно продолжить отмечать приход 2022 года.
Суп
Приведет в чувства после застолья легкая пища, например, куриный бульон или уха. Первое, что нужно «завести» утром при похмелье — это систему пищеварения. Необходимо «включить» печень, желудок и кишечник. И в этом помогут перечисленные выше супы. Ведь наша система пищеварения работает только тогда, когда в ней есть еда. А в случае, если она отравлена алкоголем и в ней нет еды, то ей плохо.
Сон
В случае сильной интоксикации, когда человек даже не может смотреть на еду, нужно, просто, лежать. Тогда почки быстрее очистят организм от токсинов. Ведь, когда мы находимся в горизонтальном положении, то почки хорошо снабжаются кровью и работают более эффективно. Что является важным, так как печень, не способная справиться с алкогольной интоксикацией, часть вредных веществ выбрасывает в кровь. Почки же постепенно все это фильтруют. В итоге организм быстрее освобождается от интоксикации.
Обильное питье
Чтобы избавиться от похмелья и быстрее вывести алкоголь из организма, нужно обильное питье. За день рекомендуется выпить минимум два-три литра жидкости. Причем она должна быть комнатной температуры. Отличный эффект дает кипяченая вода с лимоном. В целом подойдут любые жидкости с высокой концентрацией аскорбиновой кислоты, то есть смородиновые, клюквенные морсы с низким содержанием сахара. Но ни в коем случае не нужно бежать заваривать чай или варить кофе. При похмелье эти напитки вызовут повышение артериального давления, а значит — ухудшения самочувствия.
Активированный уголь
Однажды, чтобы доказать действие первого энтеросорбента — активированного угля, французский ученый-химик Бертранд одновременно с черным порошком принял яд. Эксперимент, к счастью, прошел успешно, и сегодня энтеросорбенты помогают очищать наш организм от токсинов. Поэтому активированный уголь точно вернет к жизни того, кто перебрал накануне с алкоголем.
Контрастный душ и свежий воздух
При похмелье категорически запрещается выполнять физические упражнения, так как увеличивается нагрузка на сердце. Зато даже при небольшой прогулке ткани организма насыщаются кислородом, увеличивается кровообращение, и улучшается самочувствие. Облегчит состояние и контрастный душ. Однако начинать необходимо с приятной температуры. Постепенно воду нужно делать прохладной и снова возвращаться к нормальной температуре. Контраст надо повторить несколько раз. Это приведет организм в тонус и поможет справиться с неприятными симптомами похмелья.
Народные средства:
- Рассол кислой капусты либо огурцов за короткий срок возобновляет водно-солевой баланс.
- Домашний квас включает в себя большое число важных элементов, он богат витаминами категории B, молочной кислотой.
- Минеральная вода. Ее полезные вещества стремительно поступают в кровь и дают возможность вывести из организма продукты разрушения, облегчить головную боль.
- Зеленый чай сможет совладать с головной болью, тошнотой, нервным напряжением. Стимулирует обмен веществ. Обеспечивает антиоксидантами, следовательно, выводит токсины.
- Кисломолочные продукты помогут вам при перепое. Кефир успокоит раздраженный кишечный тракт, утолит жажду, поглотит токсины.
- Полезно пить травяные настои и отвары. Уменьшить тошноту помогает мята. Ромашка устраняет воспалительные реакции, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. В чаи можно добавлять натуральный мед. Он послужит отличным питанием для клеток, обеспечит энергией.
Ранее в разговоре с ФАН врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев назвала вкусные, а главное — полезные продукты для праздничного стола.