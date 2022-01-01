Цифровой налог позволит Казахстану ежегодно получать 4,6 млн долларов

Нур-Султан, 1 января. Иностранные IT-компании, предоставляющие свои услуги на территории Казахстана, с 2022 года будут обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает ТАСС.

Власти республики изменили налоговый кодекс, чтобы извлечь выгоду от деятельности IT-гигантов. Корректировки утверждены президентом Касым-Жомартом Токаевым. Для усиления контроля за платежами все банки должны предоставлять налоговой службе сведения о переводах физических лиц в пользу таких организаций.

Согласно предварительным оценкам, объем поступлений в бюджет от цифрового налога может составить 2 млрд тенге каждый год. Это приблизительно равняется 4,6 миллиона долларов. Правительство ориентировалось на практику налогообложения в ЕС, России и Белоруссии.

Минфин РФ ранее также выдвигал подобную инициативу. Она предполагает уплату 3% от прибыли, полученной иностранными компаниями от рекламной деятельности.