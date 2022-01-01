Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 17:45
17:42
Общество
Диетолог Денисенко заявила, что картофель и орехи помогут облегчить головную боль
17:42
Армия
Белорусские военные получили автоматизированные комплексы разведки и связи
17:40
Общество
Зоологи рассказали о примирении нерп Шлиссика и Крошика перед Новым годом
17:39
Весь мир
Президента Южного Судана призвали остановить боевые действия повстанцев
17:38
Армия
Китай планирует провести более 40 космических запусков в 2022 году
17:37
Весь мир
Тысячи иракцев почтили память иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США
17:33
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» подготовил план по выводу наемников
17:30
Общество
Более полутора тысяч ростовчан вышли 1 января на утренний забег
17:30
Общество
Не подойти к мусорке, чтобы не стошнило: актриса Данилова о мусорном коллапсе в Петербурге
17:24
Спорт
Экс-наставник молодежной сборной России Плющев отреагировал на снятие хоккеистов с рейса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Цифровой налог позволит Казахстану ежегодно получать 4,6 млн долларов

  /   Обновлено: 01 января 2022 16:09
Экономика
Цифровой налог позволит Казахстану ежегодно получать 4,6 млн долларов
maxpixel.net

Нур-Султан, 1 января. Иностранные IT-компании, предоставляющие свои услуги на территории Казахстана, с 2022 года будут обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает ТАСС.

Власти республики изменили налоговый кодекс, чтобы извлечь выгоду от деятельности IT-гигантов. Корректировки утверждены президентом Касым-Жомартом Токаевым. Для усиления контроля за платежами все банки должны предоставлять налоговой службе сведения о переводах физических лиц в пользу таких организаций.

Согласно предварительным оценкам, объем поступлений в бюджет от цифрового налога может составить 2 млрд тенге каждый год. Это приблизительно равняется 4,6 миллиона долларов. Правительство ориентировалось на практику налогообложения в ЕС, России и Белоруссии.

Минфин РФ ранее также выдвигал подобную инициативу. Она предполагает уплату 3% от прибыли, полученной иностранными компаниями от рекламной деятельности.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Цифровой налог позволит Казахстану ежегодно получать 4,6 млн долларов
Казахстан налоги ндс налогообложение it-сфера цифровой налог
Комментировать