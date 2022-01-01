Журналисты ЦАР назвали президента Туадера гарантом мира и стабильности в республике

Банги, 1 января. Переизбрание Фостен-Арканжа Туадера президентом Центральноафриканской Республики спасло страну и вывело ее из затяжного вооруженного конфликта. Такое мнение озвучили ведущие Radio Lengo Songo.

«Второй срок Туадера ознаменовал начало борьбы с вооруженным конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Лидер ЦАР разгромил боевиков и вернул в страну мир. После этого он разработал ряд значимых проектов для восстановления республики, чтобы вывести ее из поствоенного кризиса.

Инновации лидера страны направлены на развитие торговли, создание большего количества рабочих мест и привлечения инвесторов. Также неоценимый вклад в спасение ЦАР внесло решение Туадера обратиться за помощью к России. Инструкторы качественно обучили национальную армию и дали ей возможность разгромить боевиков CPC», — указано в материале издания.