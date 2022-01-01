Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти волейболиста Хамутцких

Москва, 1 января. Проблемы с сердцем, по предварительной информации, могли привести к смерти трехкратного призера Олимпийских игр и тренера волейбольного клуба «Белогорье» Вадима Хамутцких.
Подробности о смерти спортсмена будут известны позже. Вероятно, что причиной его ухода из жизни стали проблемы с сердцем. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, это проблемы с сердцем. О деталях будет известно позднее», — сообщил источник.
Ранее о смерти Хамутцких в возрасте 52 лет сообщили в пресс-службе спортивного клуба «Белогорье». Отмечалось, что уход спортсмена стал невосполнимой утратой для российского и мирового волейбола.