Аналитик Золотарев не исключил, что Зеленский пойдет на второй президентский срок

Киев, 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский может распрощаться с мечтами о втором президентском сроке, даже если на него пойдет, заявил аналитик Андрей Золотарев.

По словам директора аналитического центра «Третий сектор», второй президентский срок Зеленскому светит лишь в том случае, если его рейтинги останутся на прежнем уровне. Свежий опрос говорит, что 34% украинцев поддерживают баллотирование политика на второй срок, а 58% — против. Золотарев отмечает, что именно эти 34% и могут стать электоральной базой главы государства.

Есть одна причина, которая может развеять мечты Зеленского о втором сроке. Это ситуация на Украине нынешней зимой, говорит аналитик.

«Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым "черным лебедем". Возникнет крайне неприятная для президента ситуация, когда возникнет идеальный шторм», — сказал Золотарев.

Ранее Зеленский заявил, что его главной целью в высшей государственной должности является завершение военных действий на юго-востоке страны. Также в ходе новогоднего обращения он затронул тему коронавируса. По его словам, не все граждане страны готовы вакцинироваться.