Путин возглавил список самых упоминаемых российскими СМИ персон в 2021 году

Москва, 1 января. Президент РФ Владимир Путин стал абсолютным лидером среди персон, которых больше всего упоминали российские СМИ в 2021 году.

Согласно итогам прошедшего года, имя главы государства встречается в более четырех миллионах материалах политической и экономической тематики. Соответствующие данные приводит «Интерфакс».

Американскому лидеру Джо Байдену удалось преодолеть планку в один миллион упоминаний. Глава Белого дома получил около 1,5 млн ссылок в статьях российской прессы.

Как стало известно ранее, президенты РФ и США провели 50-минутные переговоры. Белый дом обнародовал фотографии американского коллеги Путина во время телефонной беседы.