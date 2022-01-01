Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 16:17
16:14
Общество
Крым и Севастополь встретили Новый год под гром салютов
16:10
Весь мир
Журналисты ЦАР назвали президента Туадера гарантом мира и стабильности в республике
16:09
Экономика
Цифровой налог позволит Казахстану ежегодно получать 4,6 млн долларов
16:05
Спорт
Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти волейболиста Хамутцких
16:05
Общество
Нижегородские экстремалы пробуют на прочность лед на Волге
16:05
Политика
Аналитик Золотарев не исключил, что Зеленский пойдет на второй президентский срок
16:04
Происшествия
Драка у букмекерской конторы в Москве попала на видео
16:04
Общество
Молоко и йогурт могут защитить организм от воздействия алкоголя
16:01
Общество
Власти Франции обяжут шестилетних детей носить медицинские маски с 3 января
16:00
Видео
Облаченные в шкуры медведей люди приняли участие в традиционном румынском фестивале
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин возглавил список самых упоминаемых российскими СМИ персон в 2021 году

Политика
Путин возглавил список самых упоминаемых российскими СМИ персон в 2021 году
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 января. Президент РФ Владимир Путин стал абсолютным лидером среди персон, которых больше всего упоминали российские СМИ в 2021 году.

Согласно итогам прошедшего года, имя главы государства встречается в более четырех миллионах материалах политической и экономической тематики. Соответствующие данные приводит «Интерфакс».

Американскому лидеру Джо Байдену удалось преодолеть планку в один миллион упоминаний. Глава Белого дома получил около 1,5 млн ссылок в статьях российской прессы.

Как стало известно ранее, президенты РФ и США провели 50-минутные переговоры. Белый дом обнародовал фотографии американского коллеги Путина во время телефонной беседы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин возглавил список самых упоминаемых российскими СМИ персон в 2021 году
путин россия сми байден
Комментировать