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Глава Суверенного совета Судана призвал защитить страну от погружения в хаос

Весь мир
Глава Суверенного совета Судана призвал защитить страну от погружения в хаос
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 1 января. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан предостерег от хаоса и разделения, призвав граждан к отстаиванию ценности государства. Речь политика по случаю 66-й годовщины независимости опубликована на странице ведомства в Facebook.

Аль-Бурхан охарактеризовал ситуацию в восточноафриканской стране как тяжелую, заявив, что вызовы, с которыми она сталкивается, нельзя игнорировать. Он призвал не допускать споров по поводу власти. Такие конфликты ведут к гибели людей и разрушению собственности.

Глава Суверенного совета призвал упорно работать, чтобы сохранить переходный период и продолжить мирный процесс. Строительство государства планируют осуществлять исключительно на основе национального консенсуса.

Глава Суверенного совета Судана призвал защитить страну от погружения в хаос
Федеральное агентство новостей /

Политик подтвердил приверженность своевременной организации свободных, справедливых и прозрачных выборов. По его словам, народ должен самостоятельно избрать тех, кто станет им управлять.

Избирательный процесс намечен на июль 2023 года. К подготовке по проведению плебисцита приступят в текущем месяце.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о недопустимости любого иностранного вмешательства во внутренние дела Судана. Он подтвердил поддержку Москвы усилиям по урегулированию кризиса в стране.

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судан аль-бурхан
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