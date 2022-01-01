Глава Суверенного совета Судана призвал защитить страну от погружения в хаос

Хартум, 1 января. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан предостерег от хаоса и разделения, призвав граждан к отстаиванию ценности государства. Речь политика по случаю 66-й годовщины независимости опубликована на странице ведомства в Facebook.

Аль-Бурхан охарактеризовал ситуацию в восточноафриканской стране как тяжелую, заявив, что вызовы, с которыми она сталкивается, нельзя игнорировать. Он призвал не допускать споров по поводу власти. Такие конфликты ведут к гибели людей и разрушению собственности.

Глава Суверенного совета призвал упорно работать, чтобы сохранить переходный период и продолжить мирный процесс. Строительство государства планируют осуществлять исключительно на основе национального консенсуса.

Федеральное агентство новостей /

Политик подтвердил приверженность своевременной организации свободных, справедливых и прозрачных выборов. По его словам, народ должен самостоятельно избрать тех, кто станет им управлять.

Избирательный процесс намечен на июль 2023 года. К подготовке по проведению плебисцита приступят в текущем месяце.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о недопустимости любого иностранного вмешательства во внутренние дела Судана. Он подтвердил поддержку Москвы усилиям по урегулированию кризиса в стране.