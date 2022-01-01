Молодежный комитет парламента осудил премьера Дабибу за оскорбление ливийских женщин

Триполи, 1 января. Молодежный комитет Палаты представителей осудил премьер-министра Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу за заявление, оскорбившее ливийских женщин.

По словам парламентариев, глава ПНЕ сказал, что хочет помочь «сбыть» незамужних гражданок страны будущим супругам. При этом он подчеркнул, что тем, у кого возраст для бракосочетания прошел, неоднократно предоставляли различную помощь. Высказывание премьера вызвало всеобщий гнев.

В заявлении молодежного комитета говорится, что Дабиба выдвинул перед ливийками безответственные условия, поскольку нарушил собственные моральные обязательства, когда баллотировался на пост главы правительства. Кроме того, парламентарии призвали власти извиниться перед женщинами и сохранить их высокий статус, гарантированный национальным законодательством и международными конвенциями.

«Мы заверяем, что общество может предоставить гражданкам Ливии право на лидерство. Их стремления участвовать в политических институтах выходят за рамки брака, кухни и дома, учитывая, что они уже добились значительных успехов на работе», — разъяснили в комитете.

Ранее кандидат на президентский пост Абд аль-Хамид Дабиба убедился, что выборы не состоятся в ближайшем будущем и вернулся к выполнению обязанностей премьер-министра ПНЕ Ливии. Так, политик снова нарушил собственные обещания, поскольку не дождался соответствующих постановлений и возобновил работу органа, срок полномочий которого истек вместе с отмененным голосованием.

При этом пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек называл Дабибу одной из причин срыва выборов. По его мнению, глава правительства нарушил избирательное законодательство и данные им обещания не баллотироваться в президенты.