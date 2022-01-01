Президент Финляндии счел требования РФ к США и НАТО противоречащими порядку Европы

Хельсинки, 1 января. Требования России к США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности противоречат порядку, который сложился в Европе. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Финский лидер прокомментировал выдвинутые Россией требования о взаимных гарантиях безопасности. По словам Ниинисте, сферам интересов нет места в 2020-х годах.

«Требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности», — подчеркнул президент Финляндии в новогодней речи.

Суверенное равенство всех государств является базовым принципом, который должен уважать каждый, добавил Ниинисте.

МИД России в середине декабря обнародовал проекты договоров с США и НАТО. В соглашениях речь идет о взаимных гарантиях безопасности сторон.