«Росэнергоатом» отчитался о рекордной выработке электричества в 2021 году

Москва, 1 января. Российские атомные станции продемонстрировали рекордную производительность в прошедшем году, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Росэнергоатом».

Положительная динамика объясняется прежде всего введением в эксплуатацию энергоблока №6 на Ленинградской АЭС, а также сокращением на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний. Наибольшее количество электричества сгенерировали Калининградская и Ростовская АЭС.

«В 2021 году концерн "Росэнергоатом" в очередной раз подтвердил свой статус крупнейшей энергогенерирующей компании страны: его филиалы — атомные станции выработали свыше 222,436 миллиарда кВт.ч», — сказано в сообщении.

Росатом ранее организовал международный форум по атомной энергии в Египте. Гости мероприятия могли познакомиться с проектом АЭС «Эль-Дабаа» — она будет располагаться в провинции Матрух на севере страны.