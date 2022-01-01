Украинцы объяснили, почему санкции СНБО против Крымского моста ударят только по Украине

Киев, 1 января. Предлагая ввести санкции против строителей Крымского моста, украинский премьер-министр Шмыгаль явно не подумал, что наказывать придется преимущественно своих граждан.

Правительство Украины лишний раз подтвердило свою некомпетентность и приверженность к пустому популизму, предлагая Совету национальной безопасности ввести санкции против всех рабочих, задействованных при строительстве Крымского моста. С этой инициативой в преддверии новогодних каникул выступил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Но он явно лишь выполнял обязательную для всех чиновников норму русофобии и «крымской повестки», не подумав о последствиях таких мер.

Предложение премьера вызвало бурный ажиотаж в украинском сегменте социальных сетей. Именно украинские пользователи и указали на главную ошибку Шмыгаля, отметив, что всю тяжелую работу при строительстве Крымского моста скорее всего выполняли трудовые мигранты из Украины.

facebook.com / Денис Шмигаль

Премьер-министр со своим антироссийским выпадом не только рискует в очередной раз пойти против украинской Конституции, но и ставит в неловкое положение всех идеологов майданного режима с президентом в придачу. Каково будет Зеленскому признавать на публику, что Крымский мост строили в том числе и украинские рабочие. Сложнее всего ему придется, когда нужно будет объяснить эту новость западным партнерам. Многие поинтересовались, каким образом украинская власть собирается составлять список всех «провинившихся лиц».

«А список этих людей им Россия лично предоставит или к экстрасенсам обратятся»; «Почему же? Пусть по своим базам пробьют. Еще когда его строили сообщалось, что там работало по меньшей мере 1200 гастарбайтеров из Украины. Вот пусть и вводят санкции против своих же граждан. Подстава так подстава. Хотя руку на этом они уже набили. Медведчук не даст соврать»; «Шмыгаль, санкции нужны для тех, кто тебя создал и воспитал. Ты хоть понимаешь, что санкции эти ударят больше по Украине, даже только по Украине, ибо России уже на санкции плевать? Выяснится ведь, что работала над этим мостом куча украинцев. Зеле придется объяснять тому же Байдену, а как так получилось, и тогда никакие Крымские платформы не помогут. Даже янки признают на официальном уровне истинный статус Крыма. Впрочем, по факту, они и так уже это сделали. Просто пока негласно. Нужен только повод, чтобы и здесь слить Украину»; «Я считаю, что нужно пойти дальше и ввести санкции против всех, кто на картинках видел Крымский мост. Совести у этих людей нет. Бесстыжие»; «Процентов 20 строителей были из Украины, а вся техника на аккумуляторах Петрухиного завода работала», — раскрыли «зраду» в высших эшелонах власти украинцы.

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