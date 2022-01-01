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Армия Мали ликвидировала более 80 радикалов и нанесла точечные авиаудары по их базам

Весь мир
Армия Мали ликвидировала более 80 радикалов и нанесла точечные авиаудары по их базам
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 1 января. Генеральный штаб армии Мали сообщил о результативности действий в рамках борьбы с террористами. За 72 часа вооруженные силы ликвидировали 80 боевиков, включая нескольких главарей группировок, а также уничтожили две МТО-базы.

Начиная с 28 декабря вооруженные силы Мали (FAMa) смогли благодаря перекрестной разведке обнаружить основные опорные пункты радикалов в районе Банкасса. В результате точечного авиаудара по лесу Суэ бойцам национальной армии удалось ликвидировать 27 террористов. Также были обезврежены их главари, начальник лесного лагеря Самори Абу Дардан, и руководитель укрепления в Пегэре Ибун Амаду.

Армия Мали ликвидировала более 80 радикалов и нанесла точечные авиаудары по их базам
Федеральное агентство новостей /

На следующий день боевики использовали самодельное взрывное устройство в регионе Нара. От детонации СВУ погибло 15 человек. В ответ на агрессию боевиков армия Мали провела успешную воздушную операцию и устранила 38 бандитов.

Вооруженные силы FAMa нанесли авиаудары по материально-техническим базам радикалов. В результате контртеррористической операции войска Бамако уничтожили несколько логистических площадок и провели зачистку, в ходе которой ликвидировали еще 15 боевиков.

Также национальная армия обезвредила двух главарей бандформирований: Альфа Ба и Данебу, долгое время находившихся в розыске на территории Мали. Третий лидер радикалов, Хама Кола Боре, получил тяжелые ранения.

Генштаб армии Мали заверили население, что войска FAMa продолжат антитеррористические мероприятия и обеспечат безопасность мирных жителей.

Ранее ФАН сообщал, что спецназ африканской республики ликвидировал 20 боевиков в провинции Мопти. Военнослужащие зачистили две деревни на юге страны — Яро-Бомбо и Сине-Канда.

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африка мали
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