Зеленский назначил генерала Галушкина командующим Силами территориальной обороны ВСУ

Киев, 1 января. Генерал Юрий Галушкин назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Назначение военачальника на новую должность произошло в субботу, 1 января. Согласно сообщению пресс-службы офиса главы государства, Юрий Галушкин является опытным боевым генералом, что и послужило причиной передачи ему командования Силами территориальной обороны ВСУ.

До этого Зеленский назначил нового директора Государственного бюро расследований сроком на пять лет. Им стал Алексей Сухачев.

Ранее пользователи Facebook раскритиковали президента Украины за стратегию информационной безопасности. Документ предусматривает вызовы и угрозы нацбезопасности Украины, включая противодействие России.