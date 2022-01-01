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Тренер Зубов прокомментировал снятие хоккеистов молодежной сборной России с рейса в Канаде

Спорт
Тренер Зубов прокомментировал снятие хоккеистов молодежной сборной России с рейса в Канаде
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Russian Look

Москва, 1 января. Хоккеистов российской молодежной сборной сняли с рейса в Канаде из-за нарушения масочного режима. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Зубов.

Наставник прокомментировал сообщения о том, что причиной снятия россиян с рейса стало якобы состояние алкогольного опьянения у некоторых спортсменов, информируют «Известия».

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — заявил Зубов.

Ранее источник ТАСС сообщал, что молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде при возвращении домой из-за нарушения правил тренером Зубовым, закурившим по пути в самолет. Шведская журналистка Мари Леманн, ставшая свидетелем снятия спортсменов с рейса, заявила, что россиян и чехов не пустили на борт из-за отказа надеть маски.

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хоккей спорт канада зубов
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