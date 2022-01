Миннеаполис, 1 января. Два человека были ранены в результате перестрелки, которая возникла в одном из торговых центров города в канун Нового года.

Представитель торгового центра Mall of America сообщил, что один мужчина получил огнестрельное ранение в ногу, еще один был травмирован во время стрельбы, которая произошла 31 декабря около 16:30 на третьем этаже здания. Покупатели, оказавшиеся в эпицентре перестрелки, были вынуждены укрыться в магазинах, торговый центр был эвакуирован.

Two people were shot and wounded at the Mall of America after an apparent altercation on Friday night. Both injuries are considered non-life threatening. The suspect fled the scene and is not yet in custody. The mall is closed for the night and has cancelled a planned NYE event. pic.twitter.com/DIgDN2g76I — Alex Kormann (@KormannAlex) January 1, 2022

MINNEAPOLIS—Two people were shot and wounded Friday following an apparent altercation at the Mall of America, sending New Year’s Eve shoppers scrambling for safety and placing the Minneapolis mall on temporary lockdown, authorities said. # # # # # # #https://t.co/jswG4mgNLc pic.twitter.com/gYy9SYul3c — Mike Izzo (@izzorv6) January 1, 2022

Заместитель начальника полиции Блумингтона Ким Клаусон заявил, что полиция и охрана торгового центра прибыли в течение минуты после того, как раздались выстрелы. Мужчина, который получил огнестрельное ранение, был доставлен в больницу, в то время как второму пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Media reports say that the Mall of America is on lockdown, and that authorities say that people should stay away from the area. pic.twitter.com/SJAyze7U0v — MPR News (@MPRnews) December 31, 2021

Полиция сообщает, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Клаусон сказал, что стрельба не выглядела случайной.

«Похоже, что перед тем, как раздались выстрелы, произошла ссора между двумя мужчинами», —говорит он.

Алексис Гонсалес, который работает в торговом центре, рассказал о подробностях случившегося. По его словам, когда сотрудники и посетители услышали выстрелы и крики, началась паника. Гонсалес сказал, что видел, как люди бежали, когда прозвучало оповещение об эвакуации торгового центра, и люди вбежали в его магазин.

Mall of America Stuck in the Stockroom of H&M pic.twitter.com/g3zbRTlObG — Just Peach (@Just_Peach71) January 1, 2022

The Mall of America, который является одним из крупнейших торговых комплексов мира, официально запрещает ношение оружия на своей территории. В то же время в торговом центре не используются металлоискатели, и покупателей не обыскивают при входе. Представитель торгового центра Дэн Джаспер рассказал, что учения по эвакуации проводятся каждый месяц для подготовки к сценариям, связанным со стрельбой.

Миннеаполис переживает бурный рост преступности. В течение 2021 года количество преступлений, связанных с применением оружия, резко увеличилось: по состоянию на начало декабря в городе было совершено 91 убийство, что всего на шесть случаев меньше, чем рекордное значение, которое было установлено в 1995 году. На этом фоне темпы роста цен на жилье в городе отстают от среднеамериканских почти в два раза: за прошлый год стоимость недвижимости в Миннеаполисе увеличилась на 11%. Вторым подобным городом, который может «похвастаться» такими показателями является Чикаго, который носит неофициальный статус «криминальной столицы» США.