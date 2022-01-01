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Два человека пострадали в результате стрельбы в одном из крупнейших торговых центров США

Весь мир
Два человека пострадали в результате стрельбы в одном из крупнейших торговых центров США
wikimedia.org  /  Farragutful / CC-BY-SA-4.0

Миннеаполис, 1 января. Два человека были ранены в результате перестрелки, которая возникла в одном из торговых центров города в канун Нового года.

Представитель торгового центра Mall of America сообщил, что один мужчина получил огнестрельное ранение в ногу, еще один был травмирован во время стрельбы, которая произошла 31 декабря около 16:30 на третьем этаже здания. Покупатели, оказавшиеся в эпицентре перестрелки, были вынуждены укрыться в магазинах, торговый центр был эвакуирован.

Заместитель начальника полиции Блумингтона Ким Клаусон заявил, что полиция и охрана торгового центра прибыли в течение минуты после того, как раздались выстрелы. Мужчина, который получил огнестрельное ранение, был доставлен в больницу, в то время как второму пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Полиция сообщает, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Клаусон сказал, что стрельба не выглядела случайной.

«Похоже, что перед тем, как раздались выстрелы, произошла ссора между двумя мужчинами», —говорит он.

Алексис Гонсалес, который работает в торговом центре, рассказал о подробностях случившегося. По его словам, когда сотрудники и посетители услышали выстрелы и крики, началась паника. Гонсалес сказал, что видел, как люди бежали, когда прозвучало оповещение об эвакуации торгового центра, и люди вбежали в его магазин.

The Mall of America, который является одним из крупнейших торговых комплексов мира, официально запрещает ношение оружия на своей территории. В то же время в торговом центре не используются металлоискатели, и покупателей не обыскивают при входе. Представитель торгового центра Дэн Джаспер рассказал, что учения по эвакуации проводятся каждый месяц для подготовки к сценариям, связанным со стрельбой.

Миннеаполис переживает бурный рост преступности. В течение 2021 года количество преступлений, связанных с применением оружия, резко увеличилось: по состоянию на начало декабря в городе было совершено 91 убийство, что всего на шесть случаев меньше, чем рекордное значение, которое было установлено в 1995 году. На этом фоне темпы роста цен на жилье в городе отстают от среднеамериканских почти в два раза: за прошлый год стоимость недвижимости в Миннеаполисе увеличилась на 11%. Вторым подобным городом, который может «похвастаться» такими показателями является Чикаго, который носит неофициальный статус «криминальной столицы» США.

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Федеральное агентство новостей (ФАН) /

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