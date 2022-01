Разлив нечистот заставил власти Калифорнии закрыть популярные пляжи

Лонг-Бич, 1 января. Разлив нечистот вынудил власти города Лонг-Бич, Калифорния были вынуждены закрыть пляжи из-за разлива нечистот

Согласно пресс-релизу мэрии, в четверг в канал Домингеса, впадающий в гавань Лос-Анджелеса, попало от 7,6 до 15 тысяч тонн неочищенных сточных вод. Утечка произошла в городе Карсон и была вызвана выходом из строя 48-дюймовой канализационной магистрали.

Городские службы по контролю за качеством воды проверяют уровень содержания загрязняющих веществ в пострадавших районах, которые включают 11 километров пляжей. Муниципалитет издал запрет на купание, который будет действовать до тех пор, пока уровень содержания опасных веществ не вернется к нормальному уровню.

Туристы, приехавшие в Лонг-Бич на празднование Нового года, были возмущены этой новостью.

