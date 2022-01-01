Газ и атомная энергетика могут получить «зеленый» статус в Евросоюзе

Брюссель, 1 января. Природный газ и мирный атом могут признать зелеными источниками энергии. Кризис заставил Евросоюз пересмотреть классификации в рамках таксономии (устанавливает перечень экономической деятельности, которая объявляется «экологически устойчивой»).

Чиновники ЕС после выступления ряда стран, не согласных с положениями «зеленой сделки», подготовили документ, расширяющий понятие экологичной энергетики, сообщает агентство «Прайм».

Одобрение проекта откроет для европейских инвесторов возможность инвестировать в те отрасли, которые обеспечивают большую часть генерации. Действовавшие до сих пор правила таксономии запрещали вкладываться в инициативы, признанные потенциально опасными для экологии.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию на энергорынке в ЕС. По его словам, резкое повышение газовых цен спровоцировано политикой руководства в Брюсселе.