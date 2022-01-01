Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из-за нарушения правил тренером Зубовым

Москва, 1 января. Игроков молодежной сборной России по хоккею сняли с рейса в Канаде при возвращении домой из-за нарушения правил тренером Сергеем Зубовым, закурившим по пути в самолет.

Российские хоккеисты не были замечены в нарушении каких-либо правил. Причиной снятия с рейса послужило курение главного тренера по пути в самолет, информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет», — заявил источник.

Россиянам предстоит полететь домой из Торонто с пересадкой в Европе.

Ранее финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман сообщало, что хоккеистов молодежной сборной России и Чехии сняли с рейса из-за отказа надеть маски. Она рассказала, что багаж спортсменов был выгружен также из-за того, что некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения.