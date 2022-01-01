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Пушков заявил о желании дипломатов США сорвать переговоры с Россией

Политика
Пушков заявил о желании дипломатов США сорвать переговоры с Россией
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 1 января. Дипломаты США хотят сорвать конструктивные переговоры с Россией, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отреагировал на заявления экс-послов США в РФ Майкла Макфола и Александра Вершбоу, которые потребовали от президента страны Джо Байдена представить список антироссийских санкций. Как отметил член Совета Федерации, таким образом Вашингтон показывает, что не намерен вести диалог с Москвой.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение», — написал он в Telegram-канале.

Политик добавил, что угрозы «адскими санкциями» также направлены на усложнение дипломатических контактов.

Ранее Байден заявил, что руководство Соединенных Штатов рассчитывает на положительные итоги и прогресс в переговорах с Россией. Такое заявление он сделал после переговоров с Владимиром Путиным. Саммит президентов прошел в формате телефонного разговора в закрытом формате.

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россия сша пушков
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