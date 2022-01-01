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Нижегородские экстремалы пробуют на прочность лед на Волге
Общество
Нижегородские экстремалы пробуют на прочность лед на Волге
Pr Scr telegram.org  /  @nizhny01

Нижний Новгород, 1 января. Жители Нижегородской области обеспокоены поведением местных экстремалов. Автолюбители катаются по льду на Волге. Видео с опасными зимними «забавами» появилось в Telegram-канале «Нижний №1».

«Только вчера ровно в этом месте в Воротынском районе машина провалилась под лед, как уже сегодня новый смельчак испытывает свою удачу», — говорится в сообщении.

ФАН недавно рассказывал об утонувшем в реке внедорожнике. Местный житель на автомобиле отправился на рыбалку и едва не утонул вместе с многотонной иномаркой. До берега оставалось всего 50 метров. Как пояснили в региональном МЧС, на этом участке выезд на лед запрещен.

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