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Ливийский волейбольный клуб подписал контракт с российским игроком

Весь мир
Ливийский волейбольный клуб подписал контракт с российским игроком
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Мисурата, 1 января. Ливийский волейбольный клуб «Ас-Сувейхли» объявил о заключении контракта с российским игроком Никитой Аксютиным.

На странице ВК в Facebook опубликованы фотографии момента подписания договора со спортсменом из РФ. Церемония состоялась в присутствии официальных лиц клуба из города Мисурата.

Детали контракта не уточняются. Согласно заявлению ливийской стороны, сделка направлена на укрепление команды в преддверии старта нового сезона. «Ас-Сувейхли» намерен побороться за чемпионство.

Никита Аксютин родился в марте 1994 года. Выступает на позиции доигровщика. В составе сборной страны выиграл чемпионат мира среди мужчин до 23 лет в 2015 году.

Ранее прокуратура Ливии объявила об аресте сотрудницы банка Jumhouria. Женщина похитила более 1,8 млн динаров со счетов клиентов.

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ливия
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