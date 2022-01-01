Ливийский волейбольный клуб подписал контракт с российским игроком

Мисурата, 1 января. Ливийский волейбольный клуб «Ас-Сувейхли» объявил о заключении контракта с российским игроком Никитой Аксютиным.

На странице ВК в Facebook опубликованы фотографии момента подписания договора со спортсменом из РФ. Церемония состоялась в присутствии официальных лиц клуба из города Мисурата.

Детали контракта не уточняются. Согласно заявлению ливийской стороны, сделка направлена на укрепление команды в преддверии старта нового сезона. «Ас-Сувейхли» намерен побороться за чемпионство.

Никита Аксютин родился в марте 1994 года. Выступает на позиции доигровщика. В составе сборной страны выиграл чемпионат мира среди мужчин до 23 лет в 2015 году.

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