Китай вновь открыл посольство в Никарагуа

Манагуа, 1 января. Китайская Народная Республика вновь официально открыла посольство в Никарагуа после недавнего возобновления дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщает МИД центральноамериканской страны.

Открытие дипломатического представительства азиатского гиганта произошло 31 декабря в ходе торжественного мероприятия в здании посольства.

Никарагуа и КНР возобновили официальные отношения 10 декабря, после того как центральноамериканское государство разорвало связи с Тайванем в знак уважения принципа одного Китая.

#Nicaragua



Este 31 de diciembre de 2021 se realizó la reapertura de la Embajada de la República Popular China, mediante una recepción y un brindis en las instalaciones de lo que es a partir de hoy la nueva sede.https://t.co/jRt8ReGcT2 pic.twitter.com/bhIFihCVmt — El 19 Digital (@el19digital) January 1, 2022

При сандинистском правительстве Никарагуа установила дипломатические отношения с Китаем в 1985 году, которые были разорваны в 1990 после пришествия к власти неолибералов.

Церемония торжественного открытия была организована консулом КНР Ю Бо, министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой и советником президента по содействию инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Ортегой.

В ходе выступления Монкада напомнил о борьбе, которую обе страны ведут за национальное освобождение и процветание, ликвидацию бедности и мирное сосуществование.

«Оба народа и правительства развивают наши отношения на основе взаимного уважения суверенитета, достоинства и территориальной целостности, права на развитие и социальное обеспечение, а также невмешательства во внутренние дела», — отметил Монкада.

Ранее власти Никарагуа передали все бывшие активы Тайваня в руки Китайской Народной Республики в рамках ее официального признания. Правительство Даниэля Ортеги сообщило, что КНР имеет абсолютное и неограниченное право собственности на недвижимость, ранее принадлежавшую Тайваню.