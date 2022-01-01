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Китай вновь открыл посольство в Никарагуа

Весь мир
Китай вновь открыл посольство в Никарагуа
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Манагуа, 1 января. Китайская Народная Республика вновь официально открыла посольство в Никарагуа после недавнего возобновления дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщает МИД центральноамериканской страны.

Открытие дипломатического представительства азиатского гиганта произошло 31 декабря в ходе торжественного мероприятия в здании посольства.

Никарагуа и КНР возобновили официальные отношения 10 декабря, после того как центральноамериканское государство разорвало связи с Тайванем в знак уважения принципа одного Китая.

При сандинистском правительстве Никарагуа установила дипломатические отношения с Китаем в 1985 году, которые были разорваны в 1990 после пришествия к власти неолибералов.

Церемония торжественного открытия была организована консулом КНР Ю Бо, министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой и советником президента по содействию инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Лауреано Ортегой.

В ходе выступления Монкада напомнил о борьбе, которую обе страны ведут за национальное освобождение и процветание, ликвидацию бедности и мирное сосуществование.

«Оба народа и правительства развивают наши отношения на основе взаимного уважения суверенитета, достоинства и территориальной целостности, права на развитие и социальное обеспечение, а также невмешательства во внутренние дела», — отметил Монкада.

Ранее власти Никарагуа передали все бывшие активы Тайваня в руки Китайской Народной Республики в рамках ее официального признания. Правительство Даниэля Ортеги сообщило, что КНР имеет абсолютное и неограниченное право собственности на недвижимость, ранее принадлежавшую Тайваню.

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