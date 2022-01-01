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Ливийцы потребовали оградить избирательный процесс от внешнего вмешательства

Весь мир
Ливийцы потребовали оградить избирательный процесс от внешнего вмешательства
flickr.com  /  Omar Chatriwala

Триполи, 1 января. Сотни граждан Ливии вышли на мирные демонстрации в столице против иностранного вмешательства в политический процесс. Митингующие отвергли отсрочку президентских и парламентских выборов.

Собравшиеся в пятницу на Алжирской площади потребовали проведения всеобщего голосования 24 января, согласно предложению, внесенному ранее Избирательной комиссией. Они попросили реализовать плебисцит по предварительному списку кандидатов, опубликованному избиркомом.

«То, что происходит сегодня с переносом выборов, является ограблением воли ливийцев в отношении их права голоса, потому что народ является источником власти», — заявил журналистам один из митингующих.

Протестующие призвали наказать тех, кто препятствовал электоральному процессу, а также расформировать аффилированный с организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) Высший государственный совет (ВГС). Представители ведомства на протяжении последних месяцев отчаянно пытаются остановить выборы, чтобы остаться у власти.

Ранее бывший министр промышленности североафриканской страны Махмуд Ахмад аль-Фтисе обвинил США и Францию во вмешательстве. Усилия иностранных государств привели к срыву плебисцита, запланированного на 24 декабря.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей уверен, что Запад воспрепятствовал проведению избирательного процесса, чтобы сохранить доступ к доходам от продажи нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия триполи
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