Триполи, 1 января. Сотни граждан Ливии вышли на мирные демонстрации в столице против иностранного вмешательства в политический процесс. Митингующие отвергли отсрочку президентских и парламентских выборов.

Собравшиеся в пятницу на Алжирской площади потребовали проведения всеобщего голосования 24 января, согласно предложению, внесенному ранее Избирательной комиссией. Они попросили реализовать плебисцит по предварительному списку кандидатов, опубликованному избиркомом.

«То, что происходит сегодня с переносом выборов, является ограблением воли ливийцев в отношении их права голоса, потому что народ является источником власти», — заявил журналистам один из митингующих.

Протестующие призвали наказать тех, кто препятствовал электоральному процессу, а также расформировать аффилированный с организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) Высший государственный совет (ВГС). Представители ведомства на протяжении последних месяцев отчаянно пытаются остановить выборы, чтобы остаться у власти.

Ранее бывший министр промышленности североафриканской страны Махмуд Ахмад аль-Фтисе обвинил США и Францию во вмешательстве. Усилия иностранных государств привели к срыву плебисцита, запланированного на 24 декабря.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей уверен, что Запад воспрепятствовал проведению избирательного процесса, чтобы сохранить доступ к доходам от продажи нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.