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Маликов повеселил подписчиков опухшим лицом на предновогоднем фото с Сюткиным

Шоу-бизнес
Маликов повеселил подписчиков опухшим лицом на предновогоднем фото с Сюткиным
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 января. Музыкант Дмитрий Маликов поделился предновогодним фото с певцом Валерием Сюткиным в аэропорту. Оба артиста выглядели очень уставшими и опухшими, отметили подписчики.

Маликов пожелал своим поклонникам беззаботного Нового года. Музыкант рассказал, что фото было сделано утром, когда они с коллегой были немного опухшими, но «веселыми и настоящими».

Поклонники творчества певца были удивлены внешним видом музыканта. Они посоветовали ему следить за своим здоровьем, заниматься физическими упражнениями и не злоупотреблять спиртными напитками, чтобы выглядеть лучше. Некоторых, судя по комментариям, снимок повеселил.

Позже 51-летний певец и композитор подвел итоги 2021 года в Instagram. По его словам, год был противоречивый. Он отметил, что со многими друзьями стал реже общаться. Маликов добавил, что чувствует в себе потенциал и не намерен сдаваться в 2022 году.

Ранее дочь Маликова Стеша поделилась романтичным совместным фото артиста с супругой Еленой Изаксон, которая редко появляется на публике, несмотря на популярность мужа. На снимке жена знаменитости предстала в наряде своей дочери.

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новый год маликов сюткин
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