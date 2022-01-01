Налоговое соглашение между Россией и Нидерландами утратило силу с 1 января

Москва, 1 января. Соглашение между Нидерландами и Россией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество прекратило действовать с 1 января, сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года дал поручение обеспечить налогообложение доходов в виде дивидендов и процентов, переводимых на счета за рубежом в размере 15%. Выполнение поставленной задачи потребовало корректировки соглашений в этой сфере с другими странами.

Минфин провел соответствующие переговоры с коллегами из Королевства Нидерландов, предложив им условия, аналогичные согласованным с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой. Однако Амстердам это не устроило — там настаивали на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.

Министр финансов Антон Силуанов ранее обсудил изменение соглашения об избежании двойного налогообложения со швейцарским коллегой Ули Маурером.