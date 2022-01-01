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Байден заявил Путину о недопустимости «вторжения на Украину»

  /   Обновлено: 01 января 2022 14:56
Политика
Байден заявил Путину о недопустимости «вторжения на Украину»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 января. Президент США Джо Байден рассказал подробности телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы Белого дома, он сказал Путину, что «вторжение РФ на Украину недопустимо» и приведет к введению санкций в отношении Москвы. Кроме того, он пригрозил увеличением военного присутствия США в Европе.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе. Это будет высокая цена», — высказался Байден в беседе с журналистами.

Руководство США несколько месяцев продвигает тезис, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. В Кремле эту версию отвергли. Киев также отрицает угрозу «полномасштабного вторжения» со стороны России. Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в связи с отсутствием опасности «нападения» правительство пока не планирует вводить статус военного положения в стране.

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