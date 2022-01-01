Мастера из Тбилиси рассказали о традиции украшения новогоднего стола чичилаки

Елка, шапка, парик, борода или юбка? На все это похоже грузинское национальное украшение новогоднего стола — чичилаки. Умельцы из Тбилиси рассказали, как и из чего создается декорация.

Грузины с давних времен ставят на стол дерево чичилаки, как символ жизни и плодородия. Украшение, увенчанное звездой, а иногда крестом, должно простоять в доме с 13 по 19 января, после чего оно опускается в погреб, чтобы благодать праздника снизошла на вино. Затем дерево сжигают, а пепел развеивают по ветру. Примечательно, что, когда чичилаки оказывается на столе, хозяева дома следят за тем, кто же будет их первым гостем. По приданию, именно от него и зависит, каким будет этот год.

«По традиции, если первым войдет в дом человек «с хорошей ногой», то и год будет счастливым», — объясняет изготовитель чичилаки Тамази Горозиа.

Чичилаки создают из орехового дерева, постепенно обстругивая с него слои специальным ножом. Срезанные полосы древесины произвольно закручиваются в спираль, образуя причудливую кудрявую корону. Обычная высота этого украшения один метр, а рост самой большой в мире чичилаки — целых четыре.