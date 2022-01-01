19FortyFive: системы ПРО США не в состоянии перехватить ракеты российских Ту-160

Вашингтон, 1 января. Американские системы противоракетной обороны (ПРО) не смогут перехватить ракеты, выпущенные российским бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-160 «Белый лебедь», считает военный эксперт Себастьян Роблин.

В статье для американского издания 19FortyFive он напомнил, что этот самолет ВКС РФ способен разгоняться вдвое быстрее скорости звука и преодолевать внушительные расстояния. По словам аналитика, недавно в РФ анонсировали возрождение производства «Белых лебедей», что должно весьма насторожить США, передает «ПолитРоссия».

Несмотря на то, что американцы не в состоянии перехватить ракеты Ту-160, Воздушно-космические силы РФ все же могут столкнуться с некоторыми препятствиями. Речь идет о радарах между Аляской и полуостровом Лабрадор.

«Ту-160 не может преодолеть эту линию незамеченным ни на большой, ни на малой высоте», — полагает Себастьян Роблин.

По его мнению, российскому бомбардировщику нужно будет запустить ракеты за 100-400 км до радаров, а затем возвращаться на свою базу. Американские военные в таком случае не смогут перехватить снаряды, резюмировал эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что сокрушительная мощь Ту-160 вызывает страх у американских военных. Самолет часто появляется в международном воздушном пространстве, напоминая об этом.