Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии не пустили на рейс из-за отказа надеть маски

Калгари, 1 января. Игроки молодежных сборных России и Чехии не смогли улететь из канадского города Калгари в немецкий Франкфурт-на-Майне из-за отказа надеть маски. Об этом информировало финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман.

Сотрудники аэропорта не пустили хоккеистов на борт, быстро выгрузив их багаж. Источник издания сообщил, что некоторые юные спортсмены были пьяными и курили перед заходом на самолет.

Россиянам не удалось улететь в запланированное время. Игрокам финской команды на этом же самолете удалось покинуть Канаду, отметил источник.