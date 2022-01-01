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Политолог Марков предложил поделить Украину между Россией и Польшей

Политика
Политолог Марков предложил поделить Украину между Россией и Польшей
 /  ПолитРоссия

Москва, 1 января. Украину ждет крах, поэтому следует задуматься о разделении страны на части, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог перечислил страны, к которым могут отойти части территорий Украины. Это Россия и Польша. Причем запад Украины из-за электоральной поддержки неонацистских партий должен быть лишен права быть частью РФ, поэтому он может остаться с Польшей, считает Марков.

А вот жители юго-востока заслужили право быть частью России, поэтому эту территорию Украины было бы правильно присоединить к стране, считает Марков. Эксперт не исключил, что возможно формирование отдельного независимого государства.

Политолог Марков предложил поделить Украину между Россией и Польшей
pxhere.com /

«И в том, и в другом варианте возникают проблемы с Киевом. Российского солдата сильно ждут во многих территориях, но его не ждут ни во Львове, ни в Житомире, ни на Волыни. Там он не должен появиться», — сказал Марков.

Большинство регионов Украины проголосуют за воссоединение с Россией по аналогии с Крымом в 2014 году, убежден он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что западные страны должны направить больше военной помощи Украине. Он отметил, что Западу следовало гораздо раньше ввести санкции против России.

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Все новости / Политика / Политолог Марков предложил поделить Украину между Россией и Польшей
украина россия польша марков
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