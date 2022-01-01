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«Физкульт-привет». Спортивные итоги 2021 года

Видео

Новогодний выпуск передачи «Физкульт-привет» подведет итоги побед и поражений российских спортсменов в 2021 году. Мы вспомним самые яркие моменты и определим главные тренды.

Если в прошлом столетии все мальчики хотели стать космонавтами, то теперь — киберспортсменами. Команда Team Spirit вдохновила всех геймеров, победив на престижном чемпионате по игре Dota 2 и получив крупное вознаграждение. Также отличных результатов добились отечественные игроки в Warcraft 3 и Counter Strike.

В мире футбола происходили не менее захватывающие события. Евро-2020, трансферы, новый тренер сборной, уход Артема Дзюбы и другие скандалы стали самыми обсуждаемыми в 2021 году.

Фанатам хоккея тоже было не до скуки. С шайбой и клюшкой можно было наблюдать даже Владимира Путина с Александром Лукашенко. А вот вратарь Ярослав Аскаров наоборот — остался без своего спортивного инвентаря и стал настоящим мемом.

Подробнее о событиях уходящего года вы узнаете в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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физкульт-привет
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