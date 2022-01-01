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Рыбы, Раки и Скорпионы попали в список знаков зодиака, которым крупно повезет в 2022 году

  /   Обновлено: 01 января 2022 14:20
Общество
Рыбы, Раки и Скорпионы попали в список знаков зодиака, которым крупно повезет в 2022 году
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 1 января. Астрологи Элеонора Гинзбург и Лилия Любимова рассказали, представителям каких знаков зодиака будет сопутствовать удача на протяжении всего 2022 года.

Эксперты сошлись во мнении, что в следующем году лучше всего сконцентрироваться на личных достижениях и карьере. По их словам, в год Тигра будут особенно хорошо себя чувствовать индивидуалисты, то есть те люди, у кого первоочередная задача — сделать карьеру, поменять работу, получить повышение и так далее.

Рыбы, Раки и Скорпионы попали в список знаков зодиака, которым крупно повезет в 2022 году
Невские Новости /

Любимова отметила, что в 2022 году удача больше всего будет сопутствовать трем знакам зодиакального круга — Рыбам, Ракам и Скорпионам. Немного сложнее придется Девам, Стрельцам и Близнецам.

«В этот год у нас будет очень хорошая ситуация в знаке Козерога — там будет много планет и белая Луна, которая показывает все самое светлое, поэтому в принципе хорошо могут сбываться желания, связанные с профессиональным продвижением, ростом, карьерой», — добавила Гинзбург в беседе с РИА Новости.

Астролог Светлана Кройцер ранее рассказала, что сулят звезды в любви разным знакам зодиака в год Черного Водяного Тигра. Например, у Дев отношения с партнером в основном будут строиться в финансовом ключе.

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