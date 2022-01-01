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Экономист Землянский оценил хитрость Киева с пенопластом в борьбе с российским газом

Экономика
Экономист Землянский оценил хитрость Киева с пенопластом в борьбе с российским газом
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 1 января. Представители высшего руководства Украины выработали странный метод, пытаясь скрыть срыв отопительного сезона.

Он глуп и абсурден, но в Кабинете министров и на Банковой, считают его эффективным сразу в нескольких направлениях. Чиновники не только отрицают наличие серьезных проблем в энергетическом секторе, но и заворачивают свои неудачи в обертку борьбы с российским газом. Вернее, с зависимостью Украины от российского топлива.

Таким мнением со зрителями телеканала «НАШ» поделился эксперт в сфере энергетики, экономист Валентин Землянский комментируя недавние заявления украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и некоторых функционеров Офиса президента. Эксперт напомнил, что глава Кабинета министров заверил украинцев, что запасов угля и газа в стране достаточно для прохождения отопительного сезона, после чего тут же перевел разговор на необходимость снижать потребление голубого топлива.

Землянский иронично отметил, что все чиновники высшего звена в последнее время применяют странную и во многом неадекватную методику. Как только им задают вопрос о запасах топлива, они отвечают, что с этим в стране все нормально и заводят разговор о снижении потребления газа. При этом они никак не могут увязать свое «нормально» с реальными проблемами. К примеру, с тем, что как минимум две крупные ТЭЦ уже перешли на газ из-за нехватки угля. А из-за бешеных цен на спотовой бирже такого решения проблемы надолго не хватит.

Экономист Землянский оценил хитрость Киева с пенопластом в борьбе с российским газом
Pr Scr youtube.com / 112Ukraine

Когда Шмыгаля или кого-то из советников Зеленского загоняют в тупик реальными фактами, они съезжают на снижение потребления газа на 30-40% и обещают, что уже через 5-7 лет добьются независимости от российского топлива. Сейчас за неимением лучшего в правительстве вовсю обкатывают тему обшивки всех домов пенопластом. Эту идею называют некой особой хитростью, которая поможет победить в борьбе с российским газом.

«Да что вы прицепились к бедному премьеру и к власти в целом? У нас же якобы кризиса нету, поэтому создали некий энергетический штаб. Появилась странная и смешная методика. Такого еще не было нигде. На вопрос сколько у нас угля и газа, они говорят нормально. Заметили? Витренко, Шмыгаль, из ОП разные персонажи. Их спрашивают: сколько газа, а они отвечают нормально. Сказать — много нельзя, сказать — мало тоже нельзя. Вот потому нормально. А потом, пока люди не опомнились тот же Шмыгаль говорит: у нас есть великая хитрость, с которой мы переборем российский газ. Мы пенопластом как по цене газа дадим и сразу добьемся независимости от российского топлива. Как можно оценить эту хитрость? И смех, и грех, уж простите меня за прямоту», — иронично отметил Землянский.

Эксперт добавил, что с программой термомодернизации жилых домов (та самая обшивка пенопластом) Шмыгаль с советниками Зеленского носятся как с писаной торбой, убеждая всех, что это эффективное оружие против газа из РФ и уже через 7-8 лет, Украина станет полностью независима за счет утепления и падения цен. При этом никто из чиновников, естественно, не может аргументированно доказать эффективность этого странного метода.

Ранее народный депутат Верховной Рады Олег Волошин объяснил, почему ВСУ продержатся от силы 8 минут в случае наступления в Донбассе.

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Все новости / Экономика / Экономист Землянский оценил хитрость Киева с пенопластом в борьбе с российским газом
украина россия зеленский газ шмыгаль
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