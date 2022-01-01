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Николь Кидман резко ответила на вопрос журналистки о Томе Крузе

Шоу-бизнес
Николь Кидман резко ответила на вопрос журналистки о Томе Крузе
Кадр из фильма «Убийство священного оленя»

Лондон, 1 января. Голливудская актриса Николь Кидман порассуждала в интервью на тему отношений и рассказала о своей роли в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо». Вопрос журналистки об артисте Томе Крузе вывел ее из себя.

Кидман заявила в интервью изданию The Guardian, что иногда люди могут влюбляться в тех, с кем не проведут остаток своей жизни. Она отметила, что в таких отношениях даже могут появиться дети.

Журналистка уточнила, не намекает ли Кидман на отношения с Крузом. Артистка резко ответила на вопрос, посчитав его неуместным.

«О, боже, нет. Конечно, нет. Нет, это так давно было, конечно, я не об этом. Я бы попросила не навешивать на меня таких ярлыков. Вопрос кажется мне почти сексистским, потому что я не думаю, что кто-то сказал бы такое мужчине», — заявила актриса.

Напомним, что Кидман и Круз поженились в 1990 году. Пара рассталась в 2001 году. У актеров двое детей: 26 и 28 лет.

Ранее Кидман рассказала о своей подготовке к роли Люсиль Болл для фильма «Быть Рикардо». Актриса призналась, что во время съемок испытывала панику на площадке.

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актриса николь кидман том круз
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