Николь Кидман резко ответила на вопрос журналистки о Томе Крузе

Лондон, 1 января. Голливудская актриса Николь Кидман порассуждала в интервью на тему отношений и рассказала о своей роли в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо». Вопрос журналистки об артисте Томе Крузе вывел ее из себя.

Кидман заявила в интервью изданию The Guardian, что иногда люди могут влюбляться в тех, с кем не проведут остаток своей жизни. Она отметила, что в таких отношениях даже могут появиться дети.

Журналистка уточнила, не намекает ли Кидман на отношения с Крузом. Артистка резко ответила на вопрос, посчитав его неуместным.

«О, боже, нет. Конечно, нет. Нет, это так давно было, конечно, я не об этом. Я бы попросила не навешивать на меня таких ярлыков. Вопрос кажется мне почти сексистским, потому что я не думаю, что кто-то сказал бы такое мужчине», — заявила актриса.

Напомним, что Кидман и Круз поженились в 1990 году. Пара рассталась в 2001 году. У актеров двое детей: 26 и 28 лет.

Ранее Кидман рассказала о своей подготовке к роли Люсиль Болл для фильма «Быть Рикардо». Актриса призналась, что во время съемок испытывала панику на площадке.