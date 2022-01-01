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«Синьхуа»: соглашение ВРЭП ускорит восстановление глобальной экономики

Экономика
«Синьхуа»: соглашение ВРЭП ускорит восстановление глобальной экономики
Федеральное агентство новостей

Пекин, 1 января. Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) может оказать поддержку не только 15 государствам-участникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

Договор об экономическом сотрудничестве ранее подписали Китай, Индия, страны Океании и Австралия. Китайские СМИ полагают, что это упростит их сотрудничество, но также ускорит восстановление глобальной экономики.

«При том, что мировая экономика споткнулась об изменчивую пандемию и растущий протекционизм, ВРЭП является ценным даром для мира, взывающего к устойчивому экономическому возрождению», — говорится в материале «Синьхуа».

Учитывая охват 30% мирового ВВП и населения, исполнение соглашения позволит стабилизировать региональные поставки и производственные цепочки, оживит региональный рынок, стимулирует международную торговлю и инвестиции.

Между тем рост производства в Китае сопровождается повышением спроса на энергоносители. Только Россия обладает соответствующим запасом ресурсов и энергетических технологий, чтобы помочь Поднебесной.

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