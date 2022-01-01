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Москвичи решили исполнить свои желания во время забега на 2022 метра

Видео

Жители Москвы стали участниками ежегодного марафона «Забег обещаний». Горожане решились рассказать о своих мечтах и пробежать более двух километров.

Акция призывает россиян сделать первый шаг к своей мечте — добежать до нее. Участники закрепляют на форме свой порядковый номер, на котором пишут заветное желание. Количество марафонцев достигло 100 человек.

Забег был приурочен к Новому году. Поэтому бегуны нарядились в Дедов Морозов, а сама дистанция составила символичные 2022 метра.

На марафон решились не только москвичи, но и их четвероногие друзья. Одним из участников стал пес, который мечтает похудеть до 12 кг и поступить в университет для собак.

Акция проходит не только в столице. «Забег обещаний» уже попробовали жители других регионов. В Чите разыгрывался приз за самый оригинальный новогодний костюм среди спортсменов. А в Хабаровске к своим мечтам решили добежать сотрудники Росгвардии.

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москва новый год забег
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