Повышенная физическая активность может привести к набору лишнего веса 

Вашингтон, 1 января. Многие худеющие уверены, что повышенные физические нагрузки помогут добиться лучшего результата. Однако спорт не всегда помогает сбросить лишний вес.

Медицинские специалисты уверены, что для похудения главное — это укладываться в норму калорий и не сидеть на месте. При этом в некоторых случаях физические активности могут, наоборот, способствовать набору килограммов.

Диетологи подчеркивают, что важно поддерживать мышечную массу укрепляющими упражнениями, но физнагрузки на протяжении более 150 минут в неделю могут привести к набору веса из-за повышения аппетита после занятий, передает журнал Science.

Похудению может помешать и стресс, который ежедневно встречается в жизни современного человека. Чтобы поддерживать здоровье, необходимо грамотно с ним справляться, объяснила турецкий психолог Тугче Эвре.