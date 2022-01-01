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Повышенная физическая активность может привести к набору лишнего веса 

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Общество
Повышенная физическая активность может привести к набору лишнего веса 
pixabay.com  /  mojzagrebinfo

Вашингтон, 1 января. Многие худеющие уверены, что повышенные физические нагрузки помогут добиться лучшего результата. Однако спорт не всегда помогает сбросить лишний вес.

Медицинские специалисты уверены, что для похудения главное — это укладываться в норму калорий и не сидеть на месте. При этом в некоторых случаях физические активности могут, наоборот, способствовать набору килограммов.

Диетологи подчеркивают, что важно поддерживать мышечную массу укрепляющими упражнениями, но физнагрузки на протяжении более 150 минут в неделю могут привести к набору веса из-за повышения аппетита после занятий, передает журнал Science.

Похудению может помешать и стресс, который ежедневно встречается в жизни современного человека. Чтобы поддерживать здоровье, необходимо грамотно с ним справляться, объяснила турецкий психолог Тугче Эвре.

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спорт похудение физические нагрузки
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