Сторонники Саакашвили прекратили голодовку по просьбе политика

Тбилиси, 1 января. Члены оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Михаила Сакашвили прекратили голодовку, сообщает глава политсилы Ника Мелия.

По словам сторонников экс-президента Грузии, о прекращении голодовки их попросил сам Саакашвили. Мелия рассказал, что политика «волнует здоровье каждого голодающего».

«Мы вместе с соратниками приняли решение перейти на следующий этап борьбы, который будет многообразным и не насильственным», — высказался глава партии.

Ранее стало известно, что 30 декабря Саакашвили вывезли в тюрьму города Рустави. Об этом рассказала девушка политика Елизавета Ясько, которая до этого жаловалась на его критическое состояние. По словам Ясько, политик не вставал и страдал от неврологических приступов.