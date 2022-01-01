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Китайская валюта готова заменить доллар в международных расчетах

  /   Обновлено: 01 января 2022 14:03
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Экономика
Китайская валюта готова заменить доллар в международных расчетах
ПолитЭксперт

Москва, 1 января. Статус мировой резервной валюты может в долгосрочной перспективе перейти к главному конкуренту американского доллара, отметила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Она указала на фундаментальный характер перемен, которые наступают в мировой экономике. Политические решения Соединенных Штатов могут стать причиной будущей девальвации доллара. Степанова допустила усиление давления на торговых партнеров со стороны ведущей экономики мира.

«Китайский юань уже рассматривается многими в качестве преемника доллара, и у него действительно много шансов занять роль ведущей мировой резервной валюты», — отметила эксперт.

Центральный банк Китая ранее объявлял о планах наращивания доли национальной валюты в международной торговле.

Экономист, бизнес-тренер Денис Ракша ожидает, что в 2022 году США и ЕС полностью свернут политику количественного смягчения (QE). Возрастут ставки по кредитам, станет меньше «вертолетных денег», в итоге в России подорожают доллар и евро, а также начнется резкий отток капитала из развивающихся стран, цитирует его INFOX.

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