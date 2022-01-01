Дед Мороз исполнил мечту девочки из Перми — она написала ему письмо и оставила в лесу

Глафира уже не первый год пишет письмо Деду Морозу и оставляет его в одном и том же месте в лесу. Раньше дедушка не отвечал на ее послания и желания не исполнялись. Но в этот Новый год случилось чудо.

Написанное девочкой письмо случайно обнаружили гулявшие неподалеку пермяки. Не желая оставаться безучастными, они опубликовали пост в соцсетях, где рассказали о милой находке. Весть о конверте, не достигшем желанного адресата, разнеслась по Интернету и вскоре, наконец, о ней узнал сам Дед Мороз. Чтобы найти девочку, дедушке пришлось обратиться в полицию. Спустя время мечта Глаши осуществилась. Однажды она прогуливалась в парке и неожиданно для себя встретила сказочных персонажей.

«Они ко мне подошли, Дед Мороз говорит: «Вот видишь, внучка, я же тебе говорил, Глаша в парке гуляет». Я удивилась — ничего себе. Он из мешка достал мое письмо и стал его читать. Потом говорит: «Может ты меня чем-нибудь порадуешь? Стихотворение расскажешь?» — я рассказала стихотворение Вяземского «Здравствуй, в белом сарафане…», — вспоминает Глафира.

Девочка рассказала, что в своем письме Дед Морозу она попросила подарить ей огромный поп-ит и микрофон. А на вопрос, почему она выбрала такой необычный способ отправки писем, девочка ответила, что не хотела, чтобы ее письмо прочитали работники почты.

«Он, Дед Мороз, больше в лесу собирает писем. Я, конечно, там написала индекс. Может ему важен будет индекс. Не знаю, или там еще что-то. Я просто написала его специально. Я не стала относить письмо на почту, потому что на почте как-то не очень, это письмо еще какие-то люди увидят. А там я положила себе спокойно его, и он придет и заберет», — объяснила девочка.

Мамы Глафиры Яна Родионова не поверила, когда узнала, что полиция ищет ее ребенка. Но потом женщину успокоили, сказав, что это некая «праздничная акция» и волноваться не стоит.

«Это было, ну, скажем так, это непривычная ситуация. Здорово, что есть люди, которые хотят исполнить мечту детей и делают для этого какие-то определенные усилия. Многие бы просто прошли мимо», — поделилась мама ребенка.

Говорят, под Новый год чудеса случаются. И Глафира Родионова из Перми это доказала.