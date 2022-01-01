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Кличко призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи

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Армия
Кличко призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look / АГН Москва/Global Look Press

Киев, 1 января. Западные страны должны направить больше военной помощи Украине. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко.

В интервью газете Telegraph градоначальник украинской столицы также отметил, что западным странам следовало гораздо раньше ввести санкции против России. По его словам, ответная реакция Запада также должна включать увеличение военной помощи Украине, в том числе в виде поставок «самого передового вооружения».

«Эти меры должны были быть осуществлены намного раньше», — заявил он.

Между тем в Москве не раз отвечали на обвинения Запада в «агрессии» по отношению к Украине, что РФ не собирается ни на кого нападать. Все обратные заявления носят спекулятивный характер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в Twitter стремление провести переговоры с Байденом. Он напомнил об уговоре, согласно которому Вашингтон не должен обсуждать Украину без участия Киева.

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